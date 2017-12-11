В Полюстрово сотрудник, угнавший из салона 13 иномарок, найден застреленным в машине

В Полюстрово застрелен мужчина, который украл 13 автомобилей и назанимал несколько миллионов рублей.

В Полюстрово обнаружен труп мужчины, который обвиняется в угоне 13 машин из автосалона, в котором работал. Известно, что умерший был застрелен.

Труп жителя Свердловской области найден в салоне одного из разыскиваемых авто. Инцидент заметили в три часа дня 10 декабря. “Пежо” был припаркован около дома номер 50 по Полюстровскому проспекту. Погибший располагался на заднем сиденье иномарки.

Вблизи места происшествия находился автомобильный салон, в котором работал угонщик. Тело опознали коллеги жертвы.

Напомним, что общий ущерб из-за украденных машин составил около восьми миллионов рублей. Утром 8 ноября сотрудникам полиции удалось установить местонахождение одного транспортного средства - “Фольксвагена Поло”, который находился в Красногвардейском районе. К 11 ноября еще две машины вернулись к владельцам - “КИА Оптима” и “Тойота Королла”, а затем на Якорной улице 13 ноября был найден “Ситроен”.

Также известно, что погибший брал у многих людей взаймы деньги. В общей сумме он был должен несколько миллионов рублей. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства гибели молодого человека.