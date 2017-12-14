Сам себе режиссер: чайка украла камеру и сняла свое путешествие

Наглая чайка смогла и полакомиться и камеру стащить. Но за это ее можно даже поблагодарить.

Житель Норвегии отыскал камеру GoPro, которую украла чайка несколько месяцев назад. Мужчина хотел снять птиц с близкого расстояния. Однако чайка решила сделать все самостоятельно, а на камере сохранилась запись полета воровки.

Для реализации задуманного ролика про птиц Кьелль Робертсен разложил на перила веранды своего дома куски хлеба, чтобы привлечь чаек, а камеру он установил рядом. Однако события развернулись неожиданно: птица, угостившись вкусностями, схватила камеру в клюв и улетела вместе с ней.

Стоит заметить, что грустить от этого не пришлось. Камеру нашли в нескольких сотнях метров от дома норвежца спустя пять месяцев, об этом сообщает UPI. На карте памяти сохранились живописные кадры полета.

Видео: YouTube - GoPro