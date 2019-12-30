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Украинского футболиста уволили после поездки в Петербург
Сегодня, 19:20
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nadezhda_sib

Украинского футболиста уволили после поездки в Петербург

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В "Агробизнесе" не простили нахождения в "стране-оккупанте".

Украинский клуб города Волочиск расторг контракт с игроком после его поездки в Россию. Информация об этом появилась на сайте "Агробизнеса". 

На своей странице в Instagram Игорь Сикорский опубликовал фото на фоне двухглавого орла, а также на Дворцовой площади в Петербурге. В "Агробизнесе" посчитали, что такое поведение недопустимо и наносит ущерб репутации клуба. В клубе признали, что сегодня "футбол — это политика".

"В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за 1 день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли",

— говорится в сообщении. 

31-летний полузащитник выступал за команду с 2019 года. 

Фото: pixabay.com 

Теги: агробизнес, игорь сикорский, футбол
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости СПб,

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