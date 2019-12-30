Украинского футболиста уволили после поездки в Петербург

В "Агробизнесе" не простили нахождения в "стране-оккупанте".

Украинский клуб города Волочиск расторг контракт с игроком после его поездки в Россию. Информация об этом появилась на сайте "Агробизнеса".

На своей странице в Instagram Игорь Сикорский опубликовал фото на фоне двухглавого орла, а также на Дворцовой площади в Петербурге. В "Агробизнесе" посчитали, что такое поведение недопустимо и наносит ущерб репутации клуба. В клубе признали, что сегодня "футбол — это политика".

"В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за 1 день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли", — говорится в сообщении.

31-летний полузащитник выступал за команду с 2019 года.

Фото: pixabay.com