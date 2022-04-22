Самодельная бомба должна была сработать в пяти метрах от российского конвоя.

Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта, готовящегося в рамках проведения российской специальной военной операции. Злоумышленники под контролем СБУ намеревались взорвать транспортное средство на пути гуманитарной колонны с военнослужащими РФ. Один из подозреваемых на допросе в ФСБ уточнил, что подрыв самодельного устройства должен был произойти на расстоянии в пять метров от проезжающей по дороге техники.

На опубликованном видео, размещенном в социальных сетях Центром общественных связей, задержанный говорит том, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля".

ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России