Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта, готовящегося в рамках проведения российской специальной военной операции. Злоумышленники под контролем СБУ намеревались взорвать транспортное средство на пути гуманитарной колонны с военнослужащими РФ. Один из подозреваемых на допросе в ФСБ уточнил, что подрыв самодельного устройства должен был произойти на расстоянии в пять метров от проезжающей по дороге техники.
На опубликованном видео, размещенном в социальных сетях Центром общественных связей, задержанный говорит том, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля".
ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
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