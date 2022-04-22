ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

ФСБ России в ходе специальной военной операции предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей. Известно, что преступление планировали организовать злоумышленники по заданию от СБУ. Для этого они подготовили к использованию взрывное устройство. Оно находилось в заминированном автомобиле.

…Пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих РФ. ЦОС ФСБ РФ

В отношении задержанных подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ. Речь идет о подготовлении акта международного терроризма. В оборудованных фигурантами расследования тайниках силовики изъяли два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, а также другое вооружение. В частности, выявлены самодельная бомба, 42 взрывателя и детонатор.

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

