ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Подозреваемый арестован.

ФСБ России предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Соответствующее заявление опубликовали представители Центра общественных связей. По предварительным сведениям, преступление планировал совершить сторонник запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство".

В Симферополе задержан гражданин РФ, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей "Крыма", принимающего участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине. ЦОС ФСБ РФ

Во время оперативных мероприятий у подозреваемого силовики изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, а также два электродетонатора к ним. Найдена схема закладки бомбы под железнодорожное полотно и экстремистская идеологическая литература. Мужчине предъявлены обвинения по части статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ, а также 1 статьи 222.1 УК РФ. Фигурант расследования арестован.

Крымско-татарское исламское добровольческое движение (батальон) "Крым" и "Исламское государство" - запрещенные на территории РФ террористические и экстремистские организации.

ФСБ пресекла хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске.

Фото и видео: ЦОС ФСБ