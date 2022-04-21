Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

ФСБ пресекла хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства страны. Уточняется, что операция проведена совместно с сотрудниками самой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Преступление пытались совершить на территориях филиалов в двух регионах представители руководящих органов.

…Пресечена противоправная деятельность, причастных к хищению бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом". ЦОС ФСБ РФ

Управлением ФСБ по Хабаровскому краю, а также Главным управлением МВД по Ростовской области против подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (за мошенничество). В ФСБ РФ подчеркнули, что в настоящее время РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

ФСБ разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области.

Фото и видео: ЦОС ФСБ