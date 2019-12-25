Роман Бессмертный считает, что Киев должен ввести войска на полуостров.

Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой. Об этом журналистам крымско-татарского телеканала ATR сообщил бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу. Специалист также ранее являлся послом Украины в Минске. Роман Бессмертный отметил, что страна могла восстановить контроль за полуостровом спустя пять лет после его "потери" за счет мирной реинтеграции. Он призвал власти Украины провести в регионе военную операцию.

После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой Роман Бессмертный, украинский дипломат

Эксперт уточнил, что сначала с территории полуострова следует выселить тех, кто "лоялен". Он не срал объяснять журналистам способ такой операции. Бессмертный добавил, что после этого проблему следует решать вводом армии, созданием оборонного комплекса и планированием боевых операций.

В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма.

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