В ДНР рассказали, что из-за минометного обстрела повреждены два дома.

Украинские войска обстреляли окраины Горловки. Об этом заявили представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. По данным чиновников, нападению подверглись населенные пункты Зайцево и Пантелеймоновка. Данные поселки находятся на территории ДНР. информацию о минометном обстреле подтвердил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Эксперты рассказали, что украинские силовики вели огонь из минометов. Выстрели зафиксированы с 5:25 до 7:20 утра 14 мая. В общей сложности сторона противника выпустила в сторону поселков 20 мин с калибром в 120-мм. В результате обстрела в Зайцево загорелись два дачных дома. В СЦКК считают, что обстрел велся со стороны населенных пунктов Жованка и Верхнеторецкое. Оба располагаются на территории, которая является подконтрольной Киеву.

В ДНР заявили, что вооруженные силы Украины выпустили 151 мину и снаряд по Донбассу.

Видео: YouTube / Пресс-служба УНМ ДНР