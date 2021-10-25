Украинские националисты провели акцию у дома Медведчука

Присутствующие на митинге выкрикивали угрозы в адрес Медведчука и обвиняли его в "коллаборационизме".

Возле дома главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука националисты устроили митинг против политика. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Мероприятие состоялось 24 октября около дома, в котором Медведчук находится под круглосуточным арестом по решению суда.

Националисты выкрикивали в адрес политика угрозы, жгли ватники и обвинили его в "коллаборационизме". Кроме того, собравшиеся обвинили администрацию президента Украины в "показушности" дела против лидера ОПЗЖ и нежелании отправить его за решетку.

Также возле дома Медведчука находились и сторонники политика. Они включили песню "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.

На месте митинга присутствовали сотрудники полиции. Они не вмешивались в происходящее.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте председателя политсовета украинской партии по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. В отношении Медведчука применили круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года. Политика обвинят также в государственной измене и содействии терроризму. Сам Медведчук утверждает, что власть Украины сфабриковала дело против него.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность обмена Виктора Медведчука на украинцев, которые находятся на территории России.

Видео: Telegram/PavlovskyNews