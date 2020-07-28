Украинские националисты "повесили" Зеленского в Полтаве

Активисты символически "убили" президента Украины в рамках акции протеста.

Украинские националисты "повесили" Владимира Зеленского во время акции протеста. Митингующие вышли на улицы Полтавы, чтобы показать свое отношение к установлению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили местные журналисты из "Страна.ua".

Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! активист в Полтаве

Украинцы демонстративно за шею "повесили" президента страны. В завершение акции священники Православной церкви Украины устроили молебен "в поддержку воинства".

Напомним, что ранее архиепископ Харьковский и Полтавский ПЦУ Афанасий Шкурупий заявил, что Зеленский является предателем из-за ввода режима прекращения огня.

На Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня.

Фото: Сайт Полтавы

Видео: Youtube/ Страна.ua