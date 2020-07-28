Украинские националисты "повесили" Зеленского в Полтаве

Украинские националисты "повесили" Владимира Зеленского во время акции протеста. Митингующие вышли на улицы Полтавы, чтобы показать свое отношение к установлению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили местные журналисты из "Страна.ua".
Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать!
активист в Полтаве
Украинцы демонстративно за шею "повесили" президента страны. В завершение акции священники Православной церкви Украины устроили молебен "в поддержку воинства".
Напомним, что ранее архиепископ Харьковский и Полтавский ПЦУ Афанасий Шкурупий заявил, что Зеленский является предателем из-за ввода режима прекращения огня.
На Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня.
Фото: Сайт Полтавы
Видео: Youtube/ Страна.ua
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