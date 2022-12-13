Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Кудерметовой

Спортсменка объяснила свое поведение политическими мотивами.

Украинская спортсменка Ангелина Калинина объяснила, почему не пожала руку российской представительнице Веронике Кудерметовой по завершению полуфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, организованного в итальянском городе Рим. Иностранка с 47 местом в профессиональном рейтинге одержала побед над 12-ой ракеткой мира с результатом 7:5, 5:7, 6:2. Встреча на корте длилась 2 часа 51 минуту.

Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации. Ангелина Калинина, украинская теннисистка

После победного розыгрыша Калинина сразу отправилась пожимать руку судье матча, а после ушла на свою половину теннисного корта, проигнорировав россиянку. Следующей соперницей Калининой станет представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме.

Фото и видео: Telegram /Арсен Версен