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Сенатор Совета Федерации раскритиковал новогоднее обращение Зеленского

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Он посмеялся над желанием президента написать на песке в Ялте, что Крым принадлежит Украине.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над новогодним обращением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своём в Telegram-канале.

Пушков посмеялся над желанием Зеленского написать на песчанном пляже, что Крым принадлежит Украине. 

Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А Зеленский вновь попал впросак

сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор Совета Федерации подчеркнул, что соответствующую надпись будет сложно сделать на гальке. 

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной".

Видео:YouTube / 112 Украина

Теги: зеленский, крым, совет федерации, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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