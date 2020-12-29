Сенатор Совета Федерации раскритиковал новогоднее обращение Зеленского

Он посмеялся над желанием президента написать на песке в Ялте, что Крым принадлежит Украине.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над новогодним обращением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своём в Telegram-канале.

Пушков посмеялся над желанием Зеленского написать на песчанном пляже, что Крым принадлежит Украине.

Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А Зеленский вновь попал впросак сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор Совета Федерации подчеркнул, что соответствующую надпись будет сложно сделать на гальке.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной".

Видео:YouTube / 112 Украина