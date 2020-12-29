Сенатор Совета Федерации раскритиковал новогоднее обращение Зеленского

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над новогодним обращением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своём в Telegram-канале.
Пушков посмеялся над желанием Зеленского написать на песчанном пляже, что Крым принадлежит Украине.
Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А Зеленский вновь попал впросак
сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор Совета Федерации подчеркнул, что соответствующую надпись будет сложно сделать на гальке.
Ранее мы сообщали о том, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной".
Видео:YouTube / 112 Украина
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