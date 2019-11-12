Украина заявила о готовности отменить антироссийские санкции

Однако страна хочет получить максимальную компенсацию.

Украинские власти уже пять лет готовы к снятию антироссийских санкций. Об этом "РБК Украине" заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Спикер добавил, что если это произойдет, то "лавина "зрады" сойдет однозначно"

Сейчас власти страны готовы к любому развитию сценария. Главной задачей украинские дипломаты считают не дать снять ограничения без достижения результатов по Минским договоренностям. Также политики намерены получить максимальную компенсацию "в любой форме".

Ранее Piter.tv писал о том, что украинский вице-премьер заявил о "состоянии войны" с Россией.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/LB official channel, 112 Украина, Телеканал ATR, Світське життя