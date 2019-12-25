В Минобороны Украины рассказали о пострадавших военнослужащих после обстрела на Донбассе.

Украина сообщила о ранении четырех военных на Донбассе. Об этом рассказали представители местного министерства обороны. В Киеве заявили, что 22 июля противник 15 раз обстрелял позиции украинских силовиков из Операции Объединенных сил. По их данным, нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районах Майорска, Хутора Вольного, Пищевика, Старогнатовки и других населенных пунктах.

Напомним, что согласно информации от властей ЛНР, за последние сутки Украина нарушила режим тишины дважды. По данным от "Луганского информационного центра", силовики обстреляли район села Знаменка. В ДНР заявили, что ВСУ открыли огонь 17 раз за сутки. По территории ДНР военные выпустили 130 боеприпасов.

В ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками.