Украина провозгласит независимость от российской электроэнергии. Об этом журналистам местного "5 канала" сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Запись интервью доступна на YouTube-платформе. Чиновник уточнил, что Киев полностью откажется от энергии, поступающей из РФ и Белоруссии, до 2023 года. Страна готовится стать частью электросети ЕС.
Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Чиновник объяснил, почему Киев сейчас вынужден закупать электричество в России. Кулеба напомнил, что с советских времен украинская система подключена к российской и белорусской. В критических ситуациях приходится покупать ресурсы у стран, "к которым ты присоединен".
Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом.
Видео: YouTube / 5 канал
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