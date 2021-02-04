Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится стать частью энергосистемы Европейского союза.

Украина провозгласит независимость от российской электроэнергии. Об этом журналистам местного "5 канала" сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Запись интервью доступна на YouTube-платформе. Чиновник уточнил, что Киев полностью откажется от энергии, поступающей из РФ и Белоруссии, до 2023 года. Страна готовится стать частью электросети ЕС.

Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник объяснил, почему Киев сейчас вынужден закупать электричество в России. Кулеба напомнил, что с советских времен украинская система подключена к российской и белорусской. В критических ситуациях приходится покупать ресурсы у стран, "к которым ты присоединен".

Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом.

Видео: YouTube / 5 канал