Последняя неделя в плане заражений стала для Украины антирекордной.

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля. Такое решение приняло правительство страны, о нём рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, причина в неблагоприятной ситуации с эпидемией коронавируса в стране. При этом каждый регион сможет самостоятельно принимать решение об усилении ограничительных мер, их смягчении или вовсе отмены.

Шмыгаль добавил, что последняя неделя в плане заражений стала для Украины антирекордной — COVID-19 заболело 4 853 человека в стране. Премьер оценил это словами о том, что послабление карантина во многих областях восприняли как его полную отмену.

Шмыгаль подчеркнул, что карантин продолжается и призвал граждан не расслабляться. Также он напомнил о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее Зеленский предложил отменить тесты для выпускников из-за COVID-19.

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