В АМПУ требуют возмещения более 3 млрд рублей.

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма. Исковое заявление направит ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Представители компании хотят получить возмещение убытков, понесенных из-за присоединения Крыма к России.

По данным пресс-службы ГП, правительство страны получит соответствующее уведомление до конца 2019 года.

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Именно столько предприятие потеряло в виде имущества, закрепленного за филиалами АМПУ. Чиновники считают, что собственность незаконно перешла под управление самопровозглашенной власти полуострова. Если Россия не ответит на письмо в течение полугода, то компания направит дело в международный арбитраж.

Ранее Piter.tv писал о том, что стоимость билетов на поезд до Крыма будет ниже, чем на авиабилеты.

Фото: Pixabay.com

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