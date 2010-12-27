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Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Сегодня, 12:46
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lesjasap

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

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В АМПУ требуют возмещения более 3 млрд рублей.

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма. Исковое заявление направит ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Представители компании хотят получить возмещение убытков, понесенных из-за присоединения Крыма к России.

По данным пресс-службы ГП, правительство страны получит соответствующее уведомление до конца 2019 года.

Стоимость...составляет более 1,24 миллиарда гривен (3,26 миллиарда рублей)

объяснили украинцы

Именно столько предприятие потеряло в виде имущества, закрепленного за филиалами АМПУ. Чиновники считают, что собственность незаконно перешла под управление самопровозглашенной власти полуострова. Если Россия не ответит на письмо в течение полугода, то компания направит дело в международный арбитраж.

Ранее Piter.tv писал о том, что стоимость билетов на поезд до Крыма будет ниже, чем на авиабилеты.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: компенсанция, крым, порт
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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