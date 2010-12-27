Стоимость билетов на поезд до Крыма будет ниже, чем на авиабилеты

Первый поезд в Севастополь отправится 23 декабря.

Добраться до Крыма на поезде будет дешевле, чем на самолете, заявил Главный директор оператора ж/д перевозок на полуостров "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

Стоимость билетов на поезд будет ниже, чем на авиабилеты аналогичных маршрутов, передало "Экономика сегодня". Специалист отметил, что компания применяет динамическое ценообразование, но не стоит забывать о существующем субсидировании билетов на самолеты в Крым.

На данный момент купить билеты можно не ранее, чем за 90 дней по поездки. В этом плане менять пока ничего не планируют, сказал Ганов.

Напомним, 8 ноября началась продажа билетов в Крым из Москвы и Петербурга, за два дня купили более 10 тыс. билетов. Первый поезд в Севастополь отправится 23 декабря.

Фото: АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"