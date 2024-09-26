Украина получит всю помощь Конгресса до конца президентского срока Байдена

Сабрина Сингх рассказала о решении Белого дома по военной поддержке ВСУ.

Американское оборонное министерство предоставит украинским властям всю ранее выделенную Конгрессом США помощь до конца президентского срока Джо Байдена. Речь идет об отправке денежных средств киевскому режиму на период до 20 января 2025 года. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что к 13 сентября профильное ведомство располагало чуть более 5,9 миллиардами долларов, которые местные законодатели одобрили на поставки вооружения для ВСУ. Вся эта сумма, кроме одной сотни миллионов долларов может исчезнуть в начале следующего финансового года в стране, намеченного на 1 октября. Однако руководство в Пентагоне может направить политикам соответствующее уведомление, что сохранит эти денежные средства за собой.

Мы привержены тому, чтобы Украина получила средства, утвержденные Конгрессом, до завершения президентского срока. Опять же, мне не о чем сейчас объявлять. Мы работаем с другими ведомствами, чтобы это произошло. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Пентагон считает, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.

Фото и видео: YouTube / Defense Now