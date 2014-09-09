Украина обвинила замкомандующего ЧФ РФ в подстрекательстве к госизмене украинских военных

Об этом сообщил офис украинского генерального прокурора.

Киев обвинил заместителя командующего Черноморским флотом России в подстрекательстве к государственной измене украинских военных. Об этом говорится в посте в Telegram-канале офиса местного генерального прокурора со ссылкой на департамент по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Предъявлено обвинение контр-адмиралу заместителю командующего ЧФ ВМФ ВС России в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены. пост офиса генпрокурора Украины

Следственные органы считают, что в период с 20 по 25 марта 2014 года фигурант дела "открыто и дерзко" призывал ВМС Украины совершить государственную измену. За это он обещал военнослужащим мгновенное увеличение заработной платы и карьерный рост. В противном случае подозреваемый угрожал военным физической расправой. Конкретного имени на Украине не раскрыли.

МРК "Вышний Волочек" возвращается в Севастополь.

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