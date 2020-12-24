Украина допустила возобновление авиасообщения с ЕС

Владислав Криклий рассказал о планах по возобновлению авиасообщения с Европой.

Украина допустила возобновление авиасообщения с Евросоюзом. Об этом рассказал глава местного министерства по инфраструктуре Владислав Криклий. Слова чиновника приводят журналисты издания "Страна.ua". Эксперт отметил, что Европа может полностью возобновить перелеты для граждан Украины уже в первом квартале следующего года.

Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие. Это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений Владислав Криклий, глава мининфраструктуры Украины

Министр напомнил, что вопрос восстановления авиасообщения зависит от всего мира. На конец 2020 года уровень перевозок составил только 28 процентов по сравнению с результатом 2019 года. Сейчас Киев готовится закрыть авиасообщение с Лондоном из-за обнаружения на территории островного государства нового штамма коронавируса.

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