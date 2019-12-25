Украденную из аббатства в Италии картину XIX века нашли в Техасе

Картина "Вознесение Девы Марии" Джузеппе Паппини вернется в монастырь.

Украденную из итальянского аббатства картину XIX века нашли в американском штате Техасе. Представители службы иммиграционного и таможенного контроля вернули предмет искусства владельцам.

В Далласе в среду обнаружена картину XIX века, которая в мае 2002 года была похищена из аббатства Санта-Мария-ин-Сильвис в итальянской коммуне Сесто-аль-Регена на северо-востоке страны сообщение службы

Напомним, что речь идет о картине, написанной художником Джузеппе Паппини в 1851 году. Работа известна как "Вознесение Девы Марии". Произведение искусства удалось отследить при помощи наводки от представителя в Риме, полученной в 2019 году. Оказалось, что в 2015 году картину купил частный коллекционер. Он приобрел шедевр у дилера, который не знал, что картина украдена. Позже частный коллекционер решил самостоятельно передать предмет искусства службе контроля для того, чтобы "Вознесение Девы Марии" вернулось в Италию.

Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески.

Фото: Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/Charles Reed