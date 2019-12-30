Сейчас указатель фактически никому не принадлежит.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Колпинском районе отремонтируют стелу с металлическими буквами "Ленинград". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Стела расположена на въезде в город возле железнодорожной станции Ижоры. Отмечается, что в настоящее время указатель фактически никому не принадлежит. Памятник отремонтируют волонтеры и местная администрация.

Местные власти заявили, что они намерены сохранить указатель с надписью "Ленинград" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщали о том, что вечный огонь на Марсовом поле прошел профилактику.

Фото:pixabay