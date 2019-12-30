В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Колпинском районе отремонтируют стелу с металлическими буквами "Ленинград". Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Стела расположена на въезде в город возле железнодорожной станции Ижоры. Отмечается, что в настоящее время указатель фактически никому не принадлежит. Памятник отремонтируют волонтеры и местная администрация.
Местные власти заявили, что они намерены сохранить указатель с надписью "Ленинград" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее мы сообщали о том, что вечный огонь на Марсовом поле прошел профилактику.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )