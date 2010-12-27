Мужчина, похожий на Урганта, угнал у петербурженки машину и переехал ей руки.

В Ленобласти угонщик обхитрил автоледи.

В Мурино женина стала жертвой злоумышленника, который силой и хитростью угнал у нее автомобиль. Машину удалось отследить, сообщили в "ДТП и ЧП Санкт-Петербург",.

Известно, что вечером 27 декабря неизвестный преступник подошел к автомобилю "Шкода Октавия", в котором, с заведенным двигателем, сидела его 47-летняя хозяйка. Злоумышленник сказал, что у машины спустило заднее колесо. Когда женщина пошла его проверить, неизвестный прыгнул за руль. Хозяйке удалось зацепиться за руль в результате чего, женщину протащило по земле около 100 метров. После того, как она отпустила руль и упала, задние колеса переехали ей руки.

Потерпевшая запомнила нападавшего, как русского мужчину в темной одежде. Внешне, по ее словам, он был похож на Урганта, только без бороды.

Угонщика удалось поймать, так как в авто осталось два телефона. Преступник выкинул только один, а второй не заметил. По нему оперативникам удалось отследить, где стоит машина и задержать злоумышленника.