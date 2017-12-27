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В Гатчине нашли угонщика, укравшего машину с улицы Коллонтай
Сегодня, 12:59
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lesjasap
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В Гатчине нашли угонщика, укравшего машину с улицы Коллонтай

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В Ленобласти поймали угонщика машин. Мужчина попытался сбежать.

Гатчинская полиция задержала мужчину, который подозревается в угоне автомобиля в Невском районе Петербурга. Сообщается, что похищенная иномарка стоила около миллиона рублей.
 
Напомним, что 28 декабря в правоохранительные органы обратилась владелица “Киа Спортедж”. Она сообщила, что машина пропала около дома номер 32 корпус 1 по улице Коллонтай. 
 
Оперативники остановили автомобиль во время движения. Преступник, находившийся в машине, пытался сбежать. Выяснилось, что мужчина проживает в Санкт-Петербурге без регистрации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 
 
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Теги: гатчина , гатчинский район , иномарка , ленобласть , невский район , похищение машины , угон автомобиля , улица коллонтай
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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