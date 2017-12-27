В Гатчине нашли угонщика, укравшего машину с улицы Коллонтай

В Ленобласти поймали угонщика машин. Мужчина попытался сбежать.

Гатчинская полиция задержала мужчину, который подозревается в угоне автомобиля в Невском районе Петербурга. Сообщается, что похищенная иномарка стоила около миллиона рублей.

Напомним, что 28 декабря в правоохранительные органы обратилась владелица “Киа Спортедж”. Она сообщила, что машина пропала около дома номер 32 корпус 1 по улице Коллонтай.

Оперативники остановили автомобиль во время движения. Преступник, находившийся в машине, пытался сбежать. Выяснилось, что мужчина проживает в Санкт-Петербурге без регистрации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.