Подозреваемые заставили местного жителя признаться в преступлении, которое он не совершал.

Уголовное дело возбудили в Приморье против полицейских за превышение полномочий. Об этом рассказали представители Дальневосточного транспортного управления Следственного комитета. Специалисты полагают, что подозреваемые в 2016 году ради улучшения показателей по пресечению совершения преступлений сфальсифицировали результаты работы.

Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте произвели незаконное задержание мужчины, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. пресс-служба транспортного управления СК РФ по региону

Основанием для задержания фигурантов дела стали материалы ФСБ РФ по Приморскому краю, а также отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Ведется допрос очевидцев преступления.

Приморец обвинил директора детсада в избиении дочери.

Фото: Следственный комитет России