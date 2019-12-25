Мужчина рассказал о случае, который произошел с его ребенком в "Незабудке".

Приморец обвинил директора детсада в избиении дочери. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на информацию, предоставленную жителем российского города Артем. Мужчина является отцом двухлетнего ребенка, который посещает детсад "Незабудка". Он рассказал о том, что малышка пострадала не от рук воспитателей, а из-за действий директора учреждения.

Житель Приморского края вспомнил, что заметил ссадины на теле девочки в тот день, когда воспитательницу подменяла директор детского сада. Женщина объяснила следы на теле ребенка тем, что сделала маникюр. Свое поведение руководительница якобы пыталась оправдать семейными обстоятельствами.

Говорит, сорвалась. Папа умер, мама ослепла, как она говорит. Она маникюр сделала и говорит, что после него легко поцарапать ребенка. Я ей пытался объяснить: „Вы работаете с детьми, какой вам может быть маникюр". Она на одной волне шла, шла, я просто не захотел ее слушать. заявил отец телеканалу "360"

Мужчина добавил, что дочь недолюбливала директора садика, поэтому не могла проситься к ней на руки. Она могла капризничать, понимая, с кем находится рядом. По словам отца, ребенок вздрагивал и начинал истерить, когда видел директора. В детском учреждении журналистам пояснили, что по факту произошедшего ведется разбирательство.

В Приморье подростки избили школьницу.