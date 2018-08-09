Юрий Чайка: против экс-главы "Автодора" возбудили уголовное дело за превышение полномочий

Сергей Кельбах сейчас является советником генерального директора РЖД.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что главу "Автодора" заподозрили в превышении полномочий. В его отношении возбудили уголовное дело. Известно, что оно связано с масштабными нарушениями, допущенными в ходе строительства Центральной кольцевой автодороги, сообщило РИА "Новости".

Однако, дело касается не нынешнего председателя компании, а бывшего, который покинул свой пост в феврале 2019 года. Сергей Кельбах сейчас является советником генерального директора РЖД. В пресс-службе РЖД никак не прокомментировали информацию по поводу уголовного дела.

Как отметили эксперты Счетной палаты, в феврале 2019 года темпы строительства ЦКАД сильно отставали от заявленного плана. Работы на некоторых участках смогут завершиться не раньше конца 2020 – начала 2021 года. В прошедшем году результаты работы организации оказались худшими за последние 10 лет. "Автодор" потратил государственные 74,8 миллиарда и провалил 11 из 12 показателей.

Видео: YouTube/ ГК Автодор