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Юрий Чайка: против экс-главы "Автодора" возбудили уголовное дело за превышение полномочий

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Сергей Кельбах сейчас является советником генерального директора РЖД.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что главу "Автодора" заподозрили в превышении полномочий. В его отношении возбудили уголовное дело. Известно, что оно связано с масштабными нарушениями, допущенными в ходе строительства Центральной кольцевой автодороги, сообщило РИА "Новости".

Однако, дело касается не нынешнего председателя компании, а бывшего, который покинул свой пост в феврале 2019 года.  Сергей Кельбах сейчас является советником генерального директора РЖД. В пресс-службе РЖД никак не прокомментировали информацию по поводу уголовного дела.

Как отметили эксперты Счетной палаты, в феврале 2019 года темпы строительства ЦКАД сильно отставали от заявленного плана. Работы на некоторых участках смогут завершиться не раньше конца 2020 – начала 2021 года. В прошедшем году результаты работы организации оказались худшими за последние 10 лет. "Автодор" потратил государственные 74,8 миллиарда и провалил 11 из 12 показателей.

Видео: YouTube/ ГК Автодор

 

Теги: автодор, сергей кельбах, юрий чайка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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