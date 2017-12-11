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Петроградский районный суд признал Вячеслава "Рыжего Тарзана" Дацика невиновным

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Решением Петроградского суда уголовные дела в отношении Рыжего Тарзана будут прекращены.

В Петроградском районном суде вынесли решения по делу “Рыжего Тарзана”. В отношении борца за нравственность прекратили уголовные дела. Отметим, что мужчину обвиняли в побоях и нанесении тяжких увечий и телесных повреждений. 
 
Однако, бывший обвиняемый продолжает находится в следственном изоляторе. Он ожидает окончания судебного разбирательства, которое пройдет в Василеостровской районном суде. В случае непризнания вины, петербуржец имеет право подать иск на возмещение морального и материального ущерба. 
 
Напомним, что в мае 2017 года обвиняемый выгнал из публичного дома голых “жриц любви” и одного клиента. Затем он направился в отель на Петроградской, где и был задержан сотрудниками полиции. Ранее мужчина был судим. Он отбывал пятилетний срок в Красноярске за разбой на территории Петербурга.
 
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии

 

Теги: петроградка , петроградская сторона , рыжий тарзан , суд
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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