Удерживаемую в Турции школьницу из Петербурга "похитили" ее тетя и бабушка

Школьницу ид Петербурга, которую в Турции удерживает ее отец, в Стамбуле "похитили" ее тетя и бабушка. Женщины решились на этот шаг после жалоб девочки на побои.

Стали известны подробности истории с 15-летней девочкой из Петербурга. Которую не выпускает из Турции ее отец. Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светална Агапитова выяснила, что в середине октября Надя пожаловалась родным, что ее бьют в доме отца в Стамбуле. Девочка угрожала самоубийством в случае, если ее не заберут.

Бабушка и тетя подростка отправились в Турцию. В четверг, 2 ноября, женщины встретила девочку у школы и увезли ее на такси в Посольство России в Стамбуле, просить убежища. Дипломаты помогли найти семье адвоката после информации о возможном жестоком обращении к ребенку. Юрист готовит иск о временном отстранении отца от воспитания Нади. Кто станет официальным представителем девочки также решит суд Стамбула.

Отец между тем подал заявление о похищении ребенка посторонними лицами. Дипломаты и аппарат детского омбудсмена сотрудничают с обеими сторонами для улаживания конфликта до суда.

После развода родителей девочка осталась с мамой, а отец переехал в Стамбул с новой семьей. Но в прошлом году мама Нади умерла, воспитанием занималась бабушка. Известно, что ситуация обострилась летом этого года. Девочка приехала к отцу на каникулы. Тому не понравилось, что воспитание подростка, по его мнению, было слишком "свободным". Бабушка обещала заняться девочкой, как только та вернется в Россию. Но самолет из Турции прилетел без Нади.

Бабушка и тетя обратились к детскому омбудсмену, так как девочку против воли удерживали в Турции. Девочка рассказала послам, что хочет в Россию, но не жаловалась на жестокое обращение. Отец же сказал, что хочет отправить девочку в местную школу и оформить ей вид на жительство. Основ для вмешательство в дела семья у представителей российской федерации не было. Родственникам посоветовали решать проблемы в Турецком правовом поле.