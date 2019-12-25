Учителя Ленобласти смогут работать в школах только после вакцинации от коронавируса

Либо у них должен быть отрицательный тест давностью не более 72 часов.

Учителя в школах Ленобласти смогут приступить к работе при условии прохождения вакцинации или предоставления актуального ПЦР-теста. Отрицательный тест должен быть давностью не более 72 часов. Данное постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Также постановление дает разъяснения относительно линеек 1 сентября. В "красной" зоне торжественные мероприятия 1 сентября продлятся не более 30 минут и состоятся на открытом воздухе. На линейки смогут быть до 120 учеников и до 120 родителей в масках. В "желтой" и "зеленой" зонах аналогичные условия, но в первом случае присутствовать смогут не более 300 учеников и не более 300 родителей, во втором – не более 500 учеников и не более 500 родителей.

Ранее власти Ленобласти продлили действующие в регионе ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий и торжеств. В "красной" зоне они запрещены до 15 августа.

До конца года в школах Ленобласти появятся 4,5 тысячи мест.

Фото: Piter.tv