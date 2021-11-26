Учитель из ЮАР снял ролик о Выборге

Последние пять лет Роберт Варти работает учителем иностранных языков в Москве.

Роберт Варти родом из ЮАР выложил на своем YouTube-канале "Russia, but really" ("Россия — правдиво") видео о Выборге.

Последние пять лет Роберт Варти работает учителем иностранных языков в Москве, о чем он рассказал в интервью 47news. Роберт Варти после посещения Выборга отметил, что это старый европейский город, но в нем все равно много русского.

Ранее стало известно, что выборгские школьники заново построили Аннинские укрепления.

Видео: YouTube / Russia, but really