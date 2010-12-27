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Правительство Петербурга вручило 3 млн рублей всероссийскому учителю года
Сегодня, 14:35
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Asyaromanenkova
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Правительство Петербурга вручило 3 млн рублей всероссийскому учителю года

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Победитель конкурса "Учитель года России" Илья Демаков из Петербурга получил три миллиона рублей в качестве премии от правительства города.

Учитель истории и обществознания из петербургской гимназии Илья Демаков получил премию от правительства Петербурга. Три миллиона рублей преподаватель получил за победу в конкурсе "Учитель года России".

"Губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление о присуждении премии правительства Санкт-Петербурга абсолютному победителю Всероссийского конкурса "Учитель года России" учителю истории и обществознания гимназии №116 Приморского района Санкт-Петербурга Илье Демакову. Денежное поощрение установлено в размере 3 миллионов рублей

Пресс-служба правительства Петербурга

Комитет по образованию отмечает, что премия в этом году вручается впервые. В последующих годах ее будут вручать всем победителям всероссийского учительского конкурса из Петербурга. Деньги можно пустить на любые цели.

Теги: новости спб , учитель года россии
Категории: Новости СПб

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