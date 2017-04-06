Учитель ОБЖ школы №291 объявил ученикам о бомбе, реагирующей на шум

В школе проводится эвакуация, всех детей отправили домой.

В Петербурге продолжается массовая эвакуация больниц, школ, бизнес-центров и торговых центром. Очевидцы прислали Piter.TV видео эвакуации школы №291 (ул. Маршала Захарова, 16к4).

По словам самих учеников, учитель ОБЖ объявил по громкоговорителю о том, что в здании школы заложено взрывное устройство, реагирующее на шум. Всех учащихся отправили домой, вход в учебное учреждение закрыт. Во время съемки оперативных служб еще не было на месте.

Также Елизаветинская больница закрыта на вход и выход: в здании работают кинологи с собаками.

Фото и видео: Piter.TV