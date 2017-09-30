Елизаветинская больница закрыта на вход и выход: в здании работают кинологи с собаками

Пациентов не эвакуируют, но и пока что не разрешают выходить из палат.

В Петербурге продолжается череда эвакуаций зданий. Так в Елизаветинскую больницу с самого утра никого не впускают и не выпускают. Об этом Piter.TV сообщил мобильный корреспондент.

Сейчас в больнице работают кинологи с собаками, у здания больницы стоят машины МЧС, пожарные машины. По словам свидетелей, больных не эвакуируют, но и не разрешают даже выходить из палат. Врачи отказываются объяснять происходящее, передачки пациентам не разрешают приносить.

Елизаветинская больница находится на улице Вавиловых, дом 14.

Фото и видео: Piter.TV