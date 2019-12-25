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Ученики начальных классов Петербурга полностью обеспечены горячим питанием
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ученики начальных классов Петербурга полностью обеспечены горячим питанием

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Горячее питание школьников финансируется из бюджетов двух уровней: федеральные ассигнования составили 1,1 млрд рублей, городские – 1,9 млрд рублей. 

Ученики начальных классов Петербурга полностью обеспечены горячим питанием. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Горячее питание школьников финансируется из бюджетов двух уровней: федеральные ассигнования составили 1,1 млрд рублей, городские – 1,9 млрд рублей. 

Также, говоря о финансировании образования, Александр Беглов сообщил о доплатах педагогам за классное руководство, на ежемесячные выплаты которым в городском бюджете предусмотрено 1,56 млрд рублей. Педагоги получают 5000 рублей из федерального бюджета и 5000 рублей – из городского.

Также в Петербурге расширят перечень получателей клинического питания.

Фото: pexels

Теги: дети, питание, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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