Ученый объяснил, почему снимать ограничения в Петербурге рано

По его словам, в городе пока не замечено устойчивое снижение коэффициента распространения коронавируса.

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков в интервью "КП-Петербург" заявил, что город пока не готов к полному снятию ограничений.

По словам ученого, в Северной столице пока не замечено устойчивое снижение коэффициента распространения коронавируса. Он уверен, что это в первую очередь связано с низким уровнем самоизоляции в городе. Боровков подчеркнул, что эпидемия должна "начать затухать" и сойти на "нет". Эту динамику покажет коэффициент.

Профессор заявил, что в настоящий момент Петербург колеблется в районе единицы: 8 июня было 0,93, 7 июня – 0,97, в субботу – ровно единица. Перед этим 1,03 и 1,01.

Также ученый исключил возможность второй волны эпидемии в ближайшее время. Для этого в городе должно произойти мощное событие, стимулирующее развитие болезни. В пример он привел снятие всех ограничений и запуск экономики со всеми ресторанами, кафе, кинотеатрами, музеями и стадионами.

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