Ученые выяснили, что коронавирус повреждает мозг человека

У умерших от коронавируса людей в мозге нашли воспаления.

Ученые выяснили, что мозг людей, которые умерли от коронавируса, был поход на мозг пациенто, умирающих от Альцгеймера и Паркинсона. Исследование опубликовано в журнале Nature.

В мозге пациентов, умерших от тяжелой формы COVID-19, были обнаружены глубокие молекулярные маркеры воспаления, даже несмотря на то, что у этих пациентов не было никаких клинических признаков неврологических нарушений, - отмечает профессор кафедры. неврология и неврологические науки в Стэнфордском университете и автор исследования Тони Висс-Корай.

Всего ученые проанализировали ткани мозга восьми человек, которые умерли из-за коронавируса, а также 14 человек, умерших по другим причинам.

Отмечаются, что треть госпитализированных с коронавирусом пациентов сообщают о таких симптомах, как забывчивость, депрессия. Отмечают и трудности с концентрацией внимания.

Несмотря на то, что в мозге было найдено значительное воспаление, признаков коронавируса ученые там не нашли.

Вирусная инфекция, по-видимому, вызывает воспалительные реакции по всему телу, которые могут вызывать воспалительную передачу сигналов через гематоэнцефалический барьер, что, в свою очередь, может отключать нейровоспаление в головном мозге, - отметил ученый.

Подчеркивается, что результаты этого исследования могут объяснить усталость, психиатрические симптомы длительного коронавируса у пациентов.

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