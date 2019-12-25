Ученые выяснили, что слюна млекопитающих и змеиный яд имеют общее происхождение

Ученые из Австралии и Японии провели исследование и пришли к выводу, что белок слюнных желез млекопитающих, а также змеиный яд имеют общее происхождение, то есть возникли они от общих белков. Статья опубликована в журнале BMC Biology.
Ученые подчеркивают, что в ядах большинства змей, рептилий и млекопитающих есть общие яды, которые называют сериновыми протеазами калликреина. Это вещество может разрушить белок, участвующий в регулировании кровяного давления. Кроме того, вещество это было сформировано от общего предка.
По словам исследователей, человеческие слюнные железы могут стать ядовитыми, но это может произойти из-за проблем с экологией.
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Фото: pixabay
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