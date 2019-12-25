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Ученые выяснили, что слюна млекопитающих и змеиный яд имеют общее происхождение
Сегодня, 12:07
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Ученые выяснили, что слюна млекопитающих и змеиный яд имеют общее происхождение

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Сравнили гены калликреина у млекопитающих, рыб, амфибий и рептилий.

Ученые из Австралии и Японии провели исследование и пришли к выводу, что белок слюнных желез млекопитающих, а также змеиный яд имеют общее происхождение, то есть возникли они от общих белков. Статья опубликована в журнале BMC Biology.

Ученые подчеркивают, что в ядах большинства змей, рептилий и млекопитающих есть общие яды, которые называют сериновыми протеазами калликреина. Это вещество может разрушить белок, участвующий в регулировании кровяного давления. Кроме того, вещество это было сформировано от общего предка.

По словам исследователей, человеческие слюнные железы могут стать ядовитыми, но это может произойти из-за проблем с экологией.

Ранее мы писали, что ученые реконструировали облик Аменхотепа I по его мумии. 

Фото: pixabay 

Теги: змеиный яд, слюна млекопитающих
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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