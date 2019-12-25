Ученые реконструировали облик Аменхотепа I по его мумии

Правил Аменхотеп I Древним Египтом в конце XVI века до нашей эры.

С помощью компьютерной томографии ученым удалось реконструировать облик фараона и подтвердить аутентичность мумии Аменхотепа I. Статья опубликована в журнале Frontiers in Medicine.

Выяснилось, что Аменхотеп I умер примерно в 35 лет. Его рост был 169 сантиметров, а тело украшено 30 амулетами и уникальным золотым поясом. Правление фараона пришлось на конец XVI века до нашей эры. Мумию его найти археологам удалось в 1881 году в гробнице Дейр-аль-Бахари на юге Египта.

Снимки указывают, что внешне мумифицированный человек был очень похож на [отца Аменхотепа I] фараона Яхмоса I. У него был узкий подбородок, тонкий нос, кудрявые волосы и слегка выступающие зубы на верхней челюсти. Мы не нашли никаких свидетельств того, что он умер насильственной смертью, – сообщили ученые.

А вот на теле фараона нашли много повреждений, нанесены они были после мумификации. Предполагается, что осквернили мумию расхитители гробниц.

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