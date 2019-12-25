Ученые выяснили, что генетика влияет на выбор круга общения

Ученые исследовали поведение мышей.

Журналист из Канады, а также писатель Малкольм Гладуэлл в своей книге исследовали феномен того, почему иногда мы встречаем людей, которые нам интересны становятся сразу, а другие могут вызвать отрицательные эмоции.

Как отметил Гладуэлл, людям дает возможность самопроизвольно обрабатывать информацию часть мозга, которая отвечает за бессознательное восприятие. В пример приводятся встречи с кем-то, устройство на работу и так далее.

Отмечается, что исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда выяснили, что самопроизвольная и мгновенная реакция совместимости имеет биологические корни. Для этого ученые изучали поведение мышей. Выяснилось, что ферменты, которые регулируют фон настроения и мотивацию, определяют то, с кем мыши хотят контактировать, а также то, какая особь будет неприятна для мыши. При этом схожие по генетике особи предпочитают взаимодействие друг с другом особям от них отличающимся. Статья была опубликована в журнале Nature.

По мнению исследователей, эти результаты указывают и на факторы предпочтения социальных коммуникаций среди людей. Предполагается, что данное исследование поможет продвинуться вперед в лечении шизофрении, а также когнитивных искажений. Эти заболевания уменьшают социальную активность, часто она просто сходит на нет.

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