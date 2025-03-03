Ученые с помощью ИИ улучшили интерпретацию анализа инсульта

Инновация может изменить клинические процессы, повысив точность и прозрачность диагностики инсульта, выявляя изменения в областях, на которые следует воздействовать с помощью таких методов лечения, как стволовые клетки.

Инсульт является основной причиной смерти и инвалидности во всём мире, поэтому ранняя диагностика и лечение имеют решающее значение. В недавнем исследовании, опубликованном в IEEE Access, команда ученых представила новаторский комплексный подход к анализу изображений при инсульте, сочетающий эффективное моделирование связей с интерпретируемым искусственным интеллектом (ИИ).

Традиционно диагностика инсульта основывается на методах визуализации, таких как КТ и МРТ, наряду с опытом врача-клинициста. Однако эти методы сталкиваются с проблемами скорости, воспроизводимости и идентификации сложных закономерностей в данных визуализации. Наше исследование устраняет эти пробелы, используя эффективные модели взаимодействия, которые анализируют направленное влияние одной области мозга на другую, наряду с интерпретируемыми алгоритмами искусственного интеллекта. Вместе эти инструменты не только повышают точность локализации инсульта, но и проливают свет на основные нервные пути, пораженные инсультом.

Ученые разработали комплексную систему, которая обрабатывает данные визуализации инсульта с помощью передовых методов машинного обучения, таких как извлечение признаков и глубокие нейронные сети, сохраняя при этом интерпретируемость. Одним из ключевых нововведений в нашем исследовании является интеграция показателей объяснимости, что позволяет врачам доверять ИИ и понимать процесс принятия решений. Эта функция крайне важна для применения в медицинской практике, где результаты лечения пациентов зависят от принятия обоснованных решений. Чтобы проверить модель, специалисты протестировали её на большом наборе данных о пациентах, перенёсших инсульт, и добились высочайших результатов в выявлении областей, поражённых инсультом, прогнозировании исходов лечения пациентов и понимании нарушений связей между клетками. Визуализируя эти нарушения, рахработанная платформа предоставляет врачам полезную информацию, ранее недоступную при использовании традиционных методов.

Последствия этой работы имеют далеко идущие последствия. Она открывает путь к персонализированным планам лечения за счёт выявления подтипов инсульта и прогнозирования индивидуальных траекторий восстановления. Более того, использование интерпретируемого ИИ обеспечивает соблюдение этических и юридических стандартов для медицинских систем ИИ. Интегрируя эффективные средства связи и интерпретируемый искусственный интеллект, авторы исследования стремятся помочь врачам принимать более быстрые и надёжные решения, сохраняя при этом прозрачность процесса. Следующие шаги включают проверку на более крупных группах пациентов и оценку полезности этого подхода для лечения инсульта с помощью стволовых клеток.

Это исследование представляет собой значительный шаг вперёд в применении ИИ в медицинской визуализации, особенно при таких неотложных состояниях, как инсульт. Благодаря сочетанию передовых технологий с акцентом на интерпретируемость наша система может изменить подход к диагностике и лечению инсультов в современной медицине. авторы статьи

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Фото: Войцех Цезобка и др., "Комплексный анализ изображений при инсульте с использованием эффективной связи и интерпретируемого искусственного интеллекта", IEEE Access

Видео:Alessandro Crimi