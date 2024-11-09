Древнее расхождение тектонических плит 15 миллионов лет назад привело к резкому падению уровня моря

От 15 до 6 миллионов лет назад снижение объёмов производства океанической коры могло привести к понижению уровня моря на 26–32 метра.

Сегодня общество является свидетелем стремительного глобального повышения уровня моря, которое в основном объясняется вызванным изменением климата таянием ледяных покровов и ледников и тепловым расширением морской воды. Однако изменение уровня моря также происходит на протяжении миллионов лет, поскольку геологические процессы постепенно изменяют форму океанических бассейнов Земли и их общий объем хранения.

Далтон и другие ученые сосредоточились на периоде с 15 до 6 миллионов лет назад, в течение которого, как показали предыдущие исследования, образование океанической коры сократилось на 35%. Это сокращение, в основном вызванное глобальным замедлением спрединга морского дна, привело к углублению океанических впадин.

В новой работе исследователи рассмотрели различные возможные начальные условия для площади и возраста океанической коры, а также скорости разрушения коры и подсчитали, что замедление распространения морского дна в древности привело бы к падению уровня моря на 26–32 метра. Эта величина сопоставима с изменением уровня моря, которое произошло бы сегодня, если бы растаял весь Восточно-Антарктический ледниковый щит (самый большой ледниковый щит на Земле), но в обратном порядке Кроме того, исследователи подсчитали, что с 15 до 6 миллионов лет назад количество тепла, поступающего в океан из горячей мантии, уменьшилось примерно на 8%, а гидротермальный поток вблизи океанических хребтов сократился ещё сильнее (на 35%). Они предполагают, что это сокращение могло привести к значительным изменениям в химическом составе океана.

В предыдущей работе некоторые из тех же исследователей предположили, что замедление образования земной коры на 35% могло привести к снижению выбросов парниковых газов в результате вулканической активности и, следовательно, к глобальному похолоданию в тот же период. Если бы такое снижение произошло, уровень моря мог бы упасть ещё более чем на 60 метров из-за теплового сжатия морской воды и увеличения объёма воды в континентальных ледяных щитах.

В прибрежных слоях горных пород имеются лишь ограниченные свидетельства изменений уровня моря за последние 15 миллионов лет. Тем не менее, по словам исследователей, новые расчёты согласуются с интерпретацией существующих данных последовательной стратиграфии, собранных в прибрежных районах Нью-Джерси и на шельфе Новой Шотландии. Хотя это не первое исследование, в котором оцениваются изменения уровня моря в прошлом на основе тектонических сдвигов, оно охватывает более поздний период с более высоким разрешением и большей статистической достоверностью, чем большинство предыдущих исследований, добавляют учёные.

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