Ученые рассказали о вреде кипяченой воды

Последние исследования ученых доказали наличие опасных частиц пластика в воде.

Ученые из Америки, Австралии и Великобритании выяснили, что кипяченая вода может навредить организму человека. Об этом исследовании написало издание “Дни.ру”.

Специалисты объяснили, что в воде содержатся микроскопические частицы пластика. При нагревании, они выделяют токсичные вещества. По словам экспертов, пластик содержится практически везде, даже в озере Байкал. Согласно результатам исследования, в 83% водопроводной воды из разных континентов земли найдены опасные микрочастицы. Из-за малых размеров, фильтры не могут из задержать.

В появлении пластика в воде виноват не только мусор, но и шины автомобилей, которые регулярно теряют несколько граммов на каждые 100 километров дороги. Также вред приносит и стирка грязных вещей.

Негативными последствиями пластика, попавшего в организм, можно считать поражение эндокринной системы и сбой работы гормональных желез. Однако, эти утверждения ученым только предстоит доказать.