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Ученые рассказали о вреде кипяченой воды
Сегодня, 13:57
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lesjasap
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Ученые рассказали о вреде кипяченой воды

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Последние исследования ученых доказали наличие опасных частиц пластика в воде.

Ученые из Америки, Австралии и Великобритании выяснили, что кипяченая вода может навредить организму человека. Об этом исследовании написало издание “Дни.ру”. 
 
Специалисты объяснили, что в воде содержатся микроскопические частицы пластика. При нагревании, они выделяют токсичные вещества. По словам экспертов, пластик содержится практически везде, даже в озере Байкал. Согласно результатам исследования, в 83% водопроводной воды из разных континентов земли найдены опасные микрочастицы. Из-за малых размеров, фильтры не могут из задержать.
 
В появлении пластика в воде виноват не только мусор, но и шины автомобилей, которые регулярно теряют несколько граммов на каждые 100 километров дороги. Также вред приносит и стирка грязных вещей. 
 
Негативными последствиями пластика, попавшего в организм, можно считать поражение эндокринной системы и сбой работы гормональных желез. Однако, эти утверждения ученым только предстоит доказать.
Теги: кипяток , пластик , ученые
Категории: Новости России

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