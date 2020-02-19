  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:43
62
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Ученые протестировали шлемы времен Первой мировой войны на прочность

0 0

Оказалось, что все шлемы в 5-10 раз сокращали риски развития внутримозгового кровоизлияния.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что учёные протестировали шлемы времен Первой мировой войны на прочность. Об этом пишет Journals Plos.

Известно, что это первое в истории исследование касок с Первой мировой воны. Учёные протестировали шлемы Brodie, применявшийся в Британии и США, французский Adrian и немецкий Stahlhelm. Кроме того, специалисты провели современные американские шлемы. 

Отмечается, что шлемы надевали на голову манекена, которая была оснащена специальными датчиками давления. Выяснилось, что шлемы в 5-10 раз сокращали риски развития внутримозгового кровоизлияния. 

Ранее мы сообщали о том, что зевота собак не говорит об эмпатии к человеку.

Видео:Mike B, Chris Butler/YouTube

Теги: мировые новости, наука, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии