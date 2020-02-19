Ученые протестировали шлемы времен Первой мировой войны на прочность

Оказалось, что все шлемы в 5-10 раз сокращали риски развития внутримозгового кровоизлияния.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что учёные протестировали шлемы времен Первой мировой войны на прочность. Об этом пишет Journals Plos.

Известно, что это первое в истории исследование касок с Первой мировой воны. Учёные протестировали шлемы Brodie, применявшийся в Британии и США, французский Adrian и немецкий Stahlhelm. Кроме того, специалисты провели современные американские шлемы.

Отмечается, что шлемы надевали на голову манекена, которая была оснащена специальными датчиками давления. Выяснилось, что шлемы в 5-10 раз сокращали риски развития внутримозгового кровоизлияния.

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Видео:Mike B, Chris Butler/YouTube