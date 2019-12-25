Ученые обнаружили забытый континент, пропавший 40 млн лет назад

Считалось, что континент выполнял функцию моста между Азией и Европой. Это позволяло азиатской фауне колонизировать южную часть европейского континента.

Исследователи из Франции смогли прояснить детали заселения континента, который соединял Азию и Западную Европу. Об этом в своем исследовании написал палеогеолог Алексис Лихт, пишет издание Earth-Science Reviews.

Речь шла о так называемом континенте "Балканатолия". Он был открыт около 40 миллионов лет назад. Считалось, что континент выполнял функцию моста между Азией и Европой. Это позволяло азиатской фауне колонизировать южную часть европейского континента. В конце эпохи эоцена большая часть эндемичных млекопитающих на территории Европы умерла. Фауна, которую они ранее занимали, перешла к особям из Азии.

Через несколько лет ученым удалось найти окаменелости на Балканах. За счет этого они пересмотрели свою точку зрения и выдвинули теорию о том, что на месте Балканатолии был сформирован небольшой "биорегион". Особи из Азии распространялись по Европе за 5-10 млн лет до эоцен-олигоценового вымирания. Около 50 миллионов лет назад Балканатолия являлась изолированным архипелагом, на котором обитали уникальные живые организмы.

Ранее мы сообщили, что в Узбекистане создали молоко для профилактики коронавируса.

Фото: NATURE / Alexis Licht, Gregoire Metais /CNBS