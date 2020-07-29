Ученые обнаружили молекулы, отвечающие за восстановление волос

Возможно эти микроРНК станут основой для разработки лекарств от облысения.

Ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили молекулы, отвечающие за восстановление волос. Данные исследования опубликованы в журнале Science Advances.

На сегодняшний день есть множество методик против выпадения волос: начиная от инвазивной хирургии и заканчивая химическими процедурами. Известно, что активность волосяных луковиц зависит от ДС-клеток, которые регулируют цикл роста волосяного фолликула. Совсем недавно ученые доказали, что фолликулы не исчезают, а лишь сжимаются. Это сподвигло ученых на то, чтобы провести опыты на мышах. Они хотели выяснить, как быстро отрастают волосы у грызунов, обработанных 2D и 3D-культивируемыми ДС-клетками на кератиновом каркасе.

Руководитель исследования Ке Чена отметил, что важнейшую роль в регенерации волос играет молекула miR-218-5р. Она усиливает молекулярный путь, который отвечает за стимулирование роста волосяного фолликула. Ингибирование данной молекулы приводит к потере функции фолликулов. Однако её увеличение приводит к росту волосяного фолликула. Ученые полагают, что рано или поздно им удастся создать мазь или лосьон для восстановления роста волос.

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Видео: Youtube/Columbia University Irving Medical Center