Ученые назвали сроки снижения антител к коронавирусу после вакцинации

Общий уровень антител начинает падать уже через шесть недель после вакцинации.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что общий уровень антител начинает падать уже через шесть недель после полной вакцинации. При этом он может упасть на 50% в течение десяти недель. Статья была опубликована в журнале The Lancet. О научной работе кратко сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Так, были проанализированы данные 600 человек. Стало известно, что после прививки Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. Однако пока неизвестны клинические последствия от снижения уровня антител. В связи с этим говорить о падении уровня защиты пока нельзя. Другие исследования показывают, что вакцины эффективны против тяжелых форм течения коронавируса.

Для Pfizer уровни антител снизились с среднего значения 7506 единиц на миллилитр (ед/мл) в течение 21-41 дня до 3320 единиц на миллилитр через 70 дней и более. Для Astra Zeneca уровни антител снизились со среднего значения 1201 единица на миллилитр через 0-20 дней до 190 единиц на миллилитр (67–644) через 70 или более дней.

Ученые отметили, что если уровень антител будет снижаться такими темпами, то можно говорить об ослаблении защитных свойств вакцин. В особенности это касается новых штаммов вирусов.

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