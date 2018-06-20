Ученые раскрыли секрет, как избежать деменции

Здравый рассудок сохранят регулярные физические нагрузки.

Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого им удалось выяснить, как избежать слабоумия. Эксперты на протяжении трех лет тестировали 2354 испытуемых.

Как выяснилось, все это время ученые отслеживали состояние мозга людей с разным образом жизни. Им удалось заключить, что мозг тех, кто регулярно проявляет физическую активность, стареет медленнее. Это означает, что такие люди не подвержены деменции.

Медленно старел мозг у тех, кто ежедневно проходил более 7,5 тысяч шагов. В среднем регулярные нагрузки отдаляли старение мозга на 1,1 года. Таким образом, ученые доказали, что активный образ жизни улучшает не только физическое состояние, но и сохраняет ум.

Видео: Piter.tv